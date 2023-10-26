Mücadeleler nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam 8 mücadeleye sahne oldu. E Grubu'nda Feyenoord, Lazio'yu 3-1 yendi. Atletico Madrid, Celtic ile 2-2 berabere kaldı. F Grubu'nda PSG, Milan'ı 3-0 mağlup etti, Dortmund ise Newcastle'ı 1-0 yendi. G Grubu'nda Leipzig, Kızılyıldız'ı 3-1 yenerken, Manchester City, Young Boys'u 3-1 mağlup etti. H Grubu'nda Porto, Antwerp'i 4-1 yendi ve Barcelona, Shakhtar Donetsk'i 2-1 ile geçti.
Milyonları ekran başına kitleyen ve büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanan 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Feyenoord sahasında konuk ettiği Lazio'yu 3-1 mağlup ederken Atletico Madrid deplasmanda İskoç ekibi Celtic ile 2-2 berabere kaldı.
F Grubu'nda ise Fransız ekibi Paris Saint Germain ile İtalyan temsilcisi Milan karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi PSG oldu. Grubun diğer maçında Borussia Dortmund deplasmanda konuk olduğu Newcastle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Leipzig, Kızılyıldız engelini 3-1'lik skorla geçerken Manchester City, deplasmanda Young Boys'u 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Porto, deplasmanda Antwerp'i 4-1, Barcelona ise sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti.