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Mücadeleler nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi bu akşam 8 mücadeleye sahne oldu. E Grubu'nda Feyenoord, Lazio'yu 3-1 yendi. Atletico Madrid, Celtic ile 2-2 berabere kaldı. F Grubu'nda PSG, Milan'ı 3-0 mağlup etti, Dortmund ise Newcastle'ı 1-0 yendi. G Grubu'nda Leipzig, Kızılyıldız'ı 3-1 yenerken, Manchester City, Young Boys'u 3-1 mağlup etti. H Grubu'nda Porto, Antwerp'i 4-1 yendi ve Barcelona, Shakhtar Donetsk'i 2-1 ile geçti.