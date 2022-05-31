Mübaşir nedir? Mübaşir görevleri nelerdir? Mübaşir kimler olabilir? - Haberler

Mübaşir mesleğini yapmak isteyenler, mübaşir görevleri nelerdir ve kimler olabilir merak ediyorlar. Mahkemede görev alan mübaşir görevleri nelerdir ve mübaşir nedir gündeme geliyor. Mübaşir nedir? Mübaşir görevleri nelerdir? Mübaşir kimler olabilir? Mübaşir nerede çalışır? Detaylar haberimizdedir…

MÜBAŞİR NEDİR?

Mahkemede duruşmaya girecek kimseleri ve tanıkları çağıran kişidir. Yargıcın buyruklarını yerine getiren ve belgeleri getirip götüren görevli.

MÜBAŞİR NEDİR GÖREVLERİ NELERDİR?

Mübaşir, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev yapan kişilerdir. Mübaşirler, Adalet Bakanlığınca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir. Adalet Bakanlığına bağlı Adli Yargı Komisyonları tarafından atanırlar, mübaşirlerin en az lise mezunu ve tutanak bilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

Mübaşirler KPSS toplamında en az 70 puan alanlar arasından Adalet Bakanlığınca sözlü mülakatla sınavla açıktan atanırlar. 6 Şubat 2019 tarihinde yardımcı hizmetler sınıfından, genel idari hizmetler sınıfına geçiş yapmıştır.

GÖREVLERİ

Duruşma esnasında sırası gelen tarafları ve tanıkları çağırmak, duruşma salonuna almak ve duracakları yeri göstermek, tarafların verdiği belgeyi hâkime vermek, duruşmanın disiplinini sağlamak üzere hâkim tarafından verilen emirleri yerine getirmek Duruşmada söz söyleyecek kişinin sözünü ayakta söylemesi ve karar sırasında salonda bulunan herkesi ayağa kalkması için uyarmak Taraflara ertelenen duruşma tarihini bildirir kâğıt yazıp vermek Mahkeme başkanı veya hâkimin tensibiyle yazı işleri müdürünün denetiminde kalem işlerinde çalışmak Mahkemece yazılan yazıları zimmet defterine kaydedip ilgili yere teslim etmek Mahkemeye ait posta ve tebligat evrakını listesi ile posta işletmesine teslim etmek Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak ve duruşmanın gizli yapıldığını bildirir levhayı salon dışına asmak Kılık Kıyafet Yönetmeliği uyarınca resmi üniforma giymek Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler

MÜBAŞİR KİMLER OLABİLİR?

Mübaşir atamalarını Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Adli Yargı Komisyonları tarafından atanmaktadır. Mübaşir olmak isteyen adaylar, en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı bulunuyor. Mübaşirler; lise, ön lisans ve lisans mezunu olarak KPSS'den en az 70 puan almaları halinde Adalet Bakanlığı tarafından sözlü mülakata tabi tutulurlar. Mübaşir olmak için herhangi bir kurs ve sertifika programı bulunmuyor. Mübaşir olmak isteyen kişiler, KPSS ve sonrasında tabi tutulacakları sözlü sınavlar için Genel Hukuk, Matematik, Türkçe, Mantık, Coğrafya, Tarih, Kalem Mevzuatı derslerinde başarılı olmaları gerekmektedir.

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