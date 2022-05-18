Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli? Muazzez Ersoy şarkıları! - Haberler

Muazzez Ersoy kim? Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Muazzez Ersoy hakkında Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy nereli, kaç yaşında? Muazzez Ersoy şarkıları konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Muazzez Ersoy hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

MUAZZEZ ERSOY KİMDİR?

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy 9 Ağustos 1958; Uzunköprü, Edirne doğumlu Klasik Türk müziği sanatçısıdır. 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görülen sanatçı seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak da bilinir. Sanatçı 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün "iyi niyet elçisi" seçilmiştir.

Çocukluğu ve gençlik yılları İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı «tezgahtarlık» yaparak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı. 1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti.

MUAZZEZ ERSOY'UN MÜZİK KARİYERİ

Kariyerinde ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. Bu arada 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı ancak kazanamadı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar'la çalışmaya başladı. Ersoy, 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendine ait olan altı eserle denetimden geçti ve ekranlardan da dinleyicilerine seslenmeye başladı.

Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Herşeyim Sensin yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı. Bu albümde Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi sanatçılarla çalıştı.

Nostalji serisi

İkinci albümü Sensizlik Bu ile satış rekorları kıran Ersoy, bu çalışmadan itibaren müzikal çalışmalarını Ali İhsan Kısaç'la yürütmeye başladı. Klasik Türk müziği'nin "taçsız kraliçesi" olarak bilinen[kaynak belirtilmeli] Muazzez Ersoy, Nostalji 1 adlı albümüyle müzikseverlerin kalbinde yer etmiş nostaljik parçaları yeniden yorumlayarak bir ilke imza attı. Düzenlemelerini müzisyen Osman İşmen'in yaptığı albümde "Kalbimi Kıra Kıra", "Yemenim de Hâre Var", "Adını Anmayacağım" ve "Sevemedim Karagözlüm" gibi on altı bilinen şarkılar yer aldı. Türk Müziği'nde ünlenmiş Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak gibi müzisyenlerin yanında Orhan Gencebay, Gülden Karaböcek ve Suat Sayın gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi. Albüm tüm ülke çapında başarı kazanarak satış rekorları kırdı.[kaynak belirtilmeli] Nostalji 1'in kazandığı başarıyı takiben dinleyicilerinin beğenisine sunulan Nostalji 2 ve Nostalji 3 de müzikseverlerce beğenilerek önceki albümlerin başarısını tekrarladı. "Aşkın Kanunu", "Gözleri Aşka Gülen", "Oyun Bitti", "Zor Dostum Zor", "Kırılsın Ellerim" ve "Kıskanırım" gibi eserler sanatçı tarafından bu albümünde yeniden yorumlanmıştır.

Sanatçı kısa bir süre sonra Nostalji 4 ve Nostalji 5 albümlerini bir arada hayranlarına sundu. Muazzez Ersoy, albümlerde yine sevilen türkü ve şarkıları yorumladı. CD ve kaset formatında yayınlanan albümlerin yanında, bir de hediye olarak Nostalji 6 albümü verildi. Bu şekilde üç albümün bir arada satışa çıkmasıyla birlikte bir ilke daha imza atılmış oldu. Türkiye'de ilk defa bir sanatçının üç adet albümü bir paket halinde çıkmış oldu. "Nostalji 6" albümünde Muazzez Ersoy, Klasik Türk Musikisi'nin yıllandıkça güzelleşen eserlerini yorumlayarak Şekip Ayhan Özışık, İsmail Dede Efendi, Veli Dede, Erol Sayan gibi müzisyenlerin saygısını sunmuş oldu.

12 albümden oluşan Nostalji serisi müzikseverlerin ilgisine mazhar olarak on beş milyonun üstünde[kaynak belirtilmeli] bir satış sayısına ulaştı. Özellikle 1995-2000 yılları arasında vergi rekortmeni oldu. Sanatçı birçok altın ve platin plakla ödüllendirildi.[kaynak belirtilmeli] Birçok kuruluş tarafından çalışmaları ödüllendirilen Muazzez Ersoy, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisiyle dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Sanatçılığı"yla ödüllendirildi. 2005 yılında Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından iyi niyet elçisi unvanını aldı. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde çeşitli yıllarda "TSM En İyi Kadın Sanatçı" kategorisinde ödüller kazandı. Nostalji albüm serisiyle büyük satışlar elde eden Muazzez Ersoy, son olarak 90'lı yıllara damga vuran pop şarkıları yeniden seslendirdi. "90'dan POP" adlı albümde Tarkan, Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Harun Kolçak, Eda ve Metin Özülkü gibi sanatçıların şarkılarını seslendiren Muazzez Ersoy, ilk klibini de söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait "Değmez" adlı şarkıya çekti.

MUAZZEZ ERSOY ŞARKILARI



1991 Seven Olmaz Ki

1992 Her Şeyim Sensin

1993 Sizi Seviyorum

1994 Sensizlik Bu

1994 Seninle Olmak

1995 Nostalji

1996 Nostalji 2

1997 Nostalji 3

1998 Nostalji 4-5-6

1999 Nostalji 7-8-9

2000 Nostalji 10-11-12

2002 Senin İçin

2004 Seni Seviyorum

2006 Nankör

2007 Kraliçeden Nostaljiler

2010 Mozaik

2013 Şarkılarla Gel

2016 90'dan Pop

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