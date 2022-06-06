Muazzez Akkaya (Mona Rosa) kimdir? Muazzez Akkaya kaç yaşında, nereli? - Haberler

88 yaşında yaşamını yitiren Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya, ilk kez konuştu. Akkaya, "Hay Allah üzüldüm. Evlenmemiş olmasına üzüldüm açıkçası keşke o kadar bağlı olmasaydı. Yani ben sebep olmadım İnşallah. Kader, kısmet mi diyelim bilmiyorum, nur içinde yatsın. Ben onun mutlu olmasını isterdim" dedi. Muazzez Akkaya kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MUAZZEZ AKKAYA KİMDİR?

Muazzes Akkaya, 1930 yılında Adapazarı'nın Geyve ilçesinde dünyaya geldi. Hamid Akkaya ile Fitnat Hanım'ın kızı olan Akkaya,1949 yılında Kandilli Kız Lisesi'ni 'pekiyi' dereceyle bitirdi. SBF'nden mezuniyetinden sonra, Maliye Bakanlığı stajyer memurluğuna tayin edildi.

Muazzes Akkaya Nisan 1955'te Karayolları Genel Müdürlüğü, Ağustos 1955'te tekrar Maliye Bakanlığı ve Mart 1957'de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne girdi. Ankara Hukuk Fakültesi'nde fark sınavı verip avukatlık sertifikası aldı. Ocak 1960'da Maliye Bakanlığı hazine avukat stajyerliğine, sonra hazine avukatlığına getirildi.

Akkaya 7 Kasım 1958 tarihinde SBO 1944 yılı (2602 sıra numaralı) mezunlarından Orhan Giray ile evlendi. Eylül 1964'de eşi Orhan Giray'ın Tel-Aviv Mali Müşavirliğine nakli üzerine memuriyetten ayrıldı ve Tel-Aviv'e gitti. 1967'de yine eşiyle birlikte yurda dönüp avukatlığa başladı. Ankara Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. İngilizce bilmektedir.

Orhan Giray ile evliliğinden 9.6.1959 doğumlu Ayşegül Giray, 24.3.1961 doğumlu Ela Meral Giray adlarında 2 kızı ve 4.4.1967 doğumlu İhsan adında 1 oğlu vardır.

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