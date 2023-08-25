SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklerle, ayaktan başvurularda ödeme listesi, hizmet başı işlem puan listesi, tanıya dayalı işlem puan listesi ve diş tedavileri puan listesinde artış yapıldı. Peki, Muayene ücretlerine zam mı geldi? 2023 hangi doktor bölümlerine zam geldi, ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Vatandaşlar ise hangi doktor bölümlerine zam geldiğini merak ediyor. Arama motorlarında ise Muayene ücretlerine zam mı geldi? 2023 hangi doktor bölümlerine zam geldi, ne kadar? soruları aratıldı.

MUAYENE ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklerle, ayaktan başvurularda ödeme listesi, hizmet başı işlem puan listesi, tanıya dayalı işlem puan listesi ve diş tedavileri puan listesinde artış yapıldı. Buna göre Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapıldı. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

VAKA BAŞI MUAYENE TUTARLARINDA ARTIŞA GİDİLDİ

Tebliğdeki düzenlemelere göre, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi. "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artış yapıldı.

"Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artışa gidildi. "Diş Tedavileri Puan Listesi"nde yer alan tüm işlem kodları da arttı.

11 MİLYAR LİRA İYİLEŞTİRME SAĞLANDI

Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış yapılarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı.