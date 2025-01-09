Muayene katkı payı ne kadar oldu?

Vatandaşlar ise "Muayene katkı payı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yapılan düzenlemeyle, daha önce 2 TL olarak uygulanan katkı payı 20 TL'ye yükseltildi. Sağlık hizmetlerine erişimde yapılan bu değişiklik, hem kamu hem de özel hastanelerdeki ücretlendirmeleri etkiliyor. Peki, Muayene katkı payı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

MUAYENE KATKI PAYI NE KADAR OLDU?

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak. Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.