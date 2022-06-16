FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Muammer Keskin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Muammer Keskin kimdir? FOX TV CHP Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin kaç yaşında, nereli?Muammer Keskin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUAMMER KESKİN KİMDİR?

Muammer Keskin, 1954 yılında Ardahan'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden mezun oldu.

CHP' den Şişli İlçe Başkanlığı, Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı, İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu Üyeliği, çeşitli derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev aldı. Hala Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yönetim Kurulu'nda ve Yeniköy Onkoloji Vakfı Yönetim Kurulu'nda görev yapıyor. Şişli Bölgesi'nde Serbest mali müşavir olarak faaliyetini sürdürüyor. Finans ve Girişimcilik alanlarında Türkiye genelinde eğitimler veriyor.

Muammer Keskin, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı oldu.

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