Muammer Işıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Muammer Işıklı hangi partiden?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Muammer Işıklı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Muammer Işıklı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Muammer Işıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Muammer Işıklı hangi partiden?