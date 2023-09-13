Muammer Işıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Muammer Işıklı hangi partiden?
Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Muammer Işıklı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Muammer Işıklı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Muammer Işıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Muammer Işıklı hangi partiden?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Muammer Işıklı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Muammer Işıklı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Muammer Işıklı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Muammer Işıklı hangi partiden? Detaylar haberimizde.
MUAMMER IŞIKLI KİMDİR?
Muammer Işıklı, 28.06.1979 Sinanpaşa Düzağaç doğumludur. Anadolu Üniversitesi Perakende Pazarlama bölümünü bitirdi. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Düzağaç Belediye Başkanı seçildi.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.