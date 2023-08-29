Mualle Relleno tarifi! MasterChef Mualle Relleno nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Mualle hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Mualle hazırladı. Peki, Mualle nedir? Mualle nasıl yapılır? Mualle nedir?

UNESCO özel lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Mualle aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Mualle nasıl yapılır? Mualle nedir? Mualle nasıl yapılır, Mualle yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Mualle yapıldı, evde klasik Mualle yapıldı! İşte en güzel Mualle !

MUALLE TARİFİ!

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek,

3 patlıcan,

1 soğan,

2 diş sarımsak,

2 domates,

1 yemek kaşığı domates salçası,

1 yemek kaşığı biber salçası,

2 yemek kaşığı nar ekşisi,

1 çay kaşığı kuru nane,

Tuz,

2 bardak kaynar su.

Yapılışı :

Mercimekleri yıkayıp süzün ve bir tencereye alın,

Üzerini kaplayacak kadar su ekleyip ocağa alıp 10 dakika kaynattıktan sonra süzün,

Soğanı yemeklik doğrayıp bir kaseye alın,

Sarımsakları doğrayıp soğana ekleyin,

Domatesleri küp küp doğrayıp tencereye ekleyin,

Mercimek, salça, biber salçası, tuz, nar ekşisi ve naneyi ekleyip karıştırın,

Patlıcanları soyup uzun ve kalın dilimler halinde kesin,

Bir sıra patlıcan ve bir sıra mercimek karışımını bir tencereye dizin,

Suyunu ekleyip ocağa alıp kısık ateşte kapağını açmadan suyunun tamamına yakınını çekene kadar pişirin,

Sıcak veya soğuk servis yapın.