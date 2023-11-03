Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardında MTV vergisi arttı mı ve motorlu taşıtlar vergisi yüzde kaç arttığı gündem geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Peki, MTV vergisi arttı mı?

MTV vergisi arttı mı ve yüzde kaç olduğu gündeme geliyor. TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamı açıkladı. Eylülde ise yüzde 4,75 artan enflasyon ekimde ise yüzde 3,43 oranında arttı. MTV vergisi arttı mı? Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı! Detaylar haberimizdedir…

MTV VERGİSİ ARTTI MI?

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu.