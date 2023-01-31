Her yıl ocak ve temmuz aylarında 2 taksi şeklinde ödenen motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılına ait ilk taksit dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. Araç sahiplerinin merak ettikleri arasında ise MTV ödemesi ne zaman son? MTV nereden ödenir? soruları yer alıyor.

Milyonlarca araç sahibi için motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme döneminin ne zaman sona erdiği merak edilenler arasında. Araç sahiplerinin bir diğer merak ettiği ise MTV ödemelerinin nereden yapıldığı oldu. Peki, MTV ödemesi ne zaman son? MTV nereden ödenir?

MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN SON?

Milyonlarca araç sahibi için motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi bugün sona eriyor. Vatandaşlar gün sonuna kadar ödemelerini, anlaşmalı bankaların kartları üzerinden, mobil uygulamadan veya İnteraktif Vergi Dairesinden yapabilecekler. Her yıl ocak ve temmuz aylarında 2 taksi şeklinde ödenen motorlu taşıtlar vergisinin 2023 yılına ait ilk taksit dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi bugün (31 Ocak) sona erecek.

MTV ÖDEMESİ NEREDEN ÖDENİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.