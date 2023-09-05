Motorlu Taşıtlar Vergisi, bu yıl özel bir düzenleme gereği iki farklı dönemde ödenmektedir. Normalde her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit olarak tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi, bu yılın özel koşulları nedeniyle ağustos ve kasım aylarında tahsil edilecektir. Peki, MTV ödemesi iptal mi? Anayasa Mahkemesi MTV iptal etti mi? İşte detaylar…

MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisi bu sene yaşanan 6 Şubat depremlerinden dolayı 2 kere ödenecek. Bu yıla özel olan bu uygulama ile bütçe açığı kapatılmaya çalışılacak. Araç sahipleri ise merak ediyor MTV ödemesi iptal mi? Anayasa Mahkemesi MTV iptal etti mi? İşte detaylar…

MTV ÖDEMESİ İPTAL Mİ?

Son günlerde, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin iptal edildiğine dair sosyal medyada dolaşan iddialar vatandaşları endişelendirmişti. Ancak, bu konuda netlik kazanmış yeni gelişmeler mevcut. Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin ilk incelemesini 26 Temmuz'daki Genel Kurul Gündemi'nde değerlendirdiği ve 'esasın incelenmesine' karar verdiği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'nin henüz esas inceleme için gün belirlemediği dolayısıyla konuyla ilgili verilmiş bir iptal ya da iptal isteminin reddi kararından söz edilemeyeceği sonucuna ulaşıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ MTV İPTAL ETTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucunda, ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresi 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri gündemdeyken, ileri sürülen bir iddianın doğruluğu araç sahiplerinin merakını uyandırdı. İddiaya göre, Anayasa Mahkemesi yeni çıkarılan ikinci Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsiline ilişkin yapılan düzenlemeyi kanuna aykırı bularak iptal etti. Söz konusu iddia, sosyal medyada yayılarak trend konular arasında yerini aldı.

İddianın sosyal medyada yankı bulmasının sebebinin CHP'nin, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurması olduğu tespit edildi. 24 Temmuz 2023'te Yüksek Mahkemeye yapılan başvurunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi, hem yürürlüğün durdurulmasına hem de iptale yönelik bir karar verir, böylece bu sorun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının üzerinden ağır bir yük olmaktan çıkar." ifadelerini kullanmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin ilk incelemesini 26 Temmuz'daki Genel Kurul Gündemi'nde değerlendirdiği ve 'esasın incelenmesine' karar verdiği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'nin henüz esas inceleme için gün belirlemediği dolayısıyla konuyla ilgili verilmiş bir iptal ya da iptal isteminin reddi kararından söz edilemeyeceği sonucuna ulaşıldı.