MTV ödeme son günü ne zaman? MTV 2. taksit ödeme bugün son mu?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi 2. taksit ödemesi yapacak olan vatandaşların gündeminde motorlu taşıtlar vergisi ödemesinin ne zaman son olduğu yer alıyor. Peki, MTV 2. taksit ödeme bugün son mu? MTV ödeme son günü ne zaman?

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'nci taksitlerinin ödemeleri için son günün ne zaman olduğu vatandaşın gündeminde yer aldı. Arama motorlarında MTV 2. taksit ödeme bugün son mu? MTV ödeme son günü ne zaman? soruları aratılıyor. İşte MTV ödeme son günü!

MTV 2. TAKSİT ÖDEME BUGÜN SON MU?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi 2. taksit ödemesinde son gün bugün. Ödeme yapmayanlar faizli tutarı ödemek zorunda kalacak. Ayrıca MTV'si ödenmeyen araçların satışı gerçekleştirilemiyor ve muayene işlemi yapılamıyor.

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren düzenleme ile araç sahiplerine bu yıla özel bir seferliğine ek MTV getirilmişti. MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, 2. taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

ARAÇ MUAYENESİ YAPILMAYACAK

2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak. Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, ???????İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor. Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

MTV'si ödenmeyen araç sahiplerine aylık yüzde 1.6 faiz yansıtılıyor. Vergi borcunun tahsili için hesaplara haciz de uygulanabiliyor. Ayrıca MTV'si ödenmeyen araçların satışı yapılamıyor. Yine ek MTV'si ödenmeyen araçlar için muayene işlemi yapılamıyor.