2023 yılı içerisinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında yeni bir karar alındı. Alınan karar milyonlarca araç sahibini doğrudan etkiliyor. Peki, MTV ne kadar oldu? 2023 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV hesaplama 2023! MTV yapılandırma 2023! Detaylar haberimizde…

2023 yılında milyonlar vatandaş tarafından Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ödenecek vergi sıfır ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için geçerli olacak. Peki, MTV ne kadar oldu? 2023 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV hesaplama 2023! MTV yapılandırma 2023! İşte detaylar…

MTV NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde geçen yıl sonunda yüzde 50 indirim yetkisini kullanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV zammının 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacağı duyurulmuştu. 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, sıfır ve trafiğe kayıtlı tüm tüm araçlar için geçerli olacak.

2023 TEMMUZ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl sonunda motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 50 indirim yetkisini kullanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karara göre, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 61,5 oranında bir zam uygulanacağı duyuruldu. Bu zamla birlikte, 2023 yılında ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi yapılması gerekecektir. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır ve trafiğe kayıtlı olan tüm araçlar için geçerli olacaktır. Bu ödeme bir kereye mahsus olacak şekilde yapılacaktır. Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

MTV NASIL ÖDENİR?

MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır.

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor.