MTV nasıl hesaplanır? MTV (Motorlu Taşıt Vergisi) ne zaman, nereden ödenir? MTV hangi aylarda ödenir?
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2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisinde değişiklik yapıldı. Değişimin ardından gündeme gelen MTV nasıl hesaplanır? MTV ne zaman ödenir? MTV hangi aylarda ödenir? soruları aratıldı.
MTV nasıl hesaplanır? MTV ne zaman ödenir? MTV hangi aylarda ödenir? merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılan değişiklik gündeme geldi. Araç sahipleri arama motorlarında ise MTV nasıl hesaplanır? MTV ne zaman ödenir? MTV hangi aylarda ödenir? soruları araştırılıyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önüne alınıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.
MTV, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.
2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde geçen yıl sonunda yüzde 50 indirim yetkisini kullanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV zammının 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacağı duyurulmuştu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa ödenir.
MTV kısaltmasının açılımı "Motorlu Taşıtlar Vergisi" demektir. Yani motorlu taşıtlar vergisi kelimelerinin baş harfleri MTV kısaltmasını oluşturmaktadır.
Motorlu taşıt
Otomobil
Motosiklet
Minibüs
Otobüs
Kaptıkaçtı
Arazi taşıtı
Panel van
Motorlu karavan (kamp taşıtı)
Kamyonet
Kamyon
Çekici
Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.