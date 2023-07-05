MTV nasıl hesaplanır? MTV (Motorlu Taşıt Vergisi) ne zaman, nereden ödenir? MTV hangi aylarda ödenir?

2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisinde değişiklik yapıldı. Değişimin ardından gündeme gelen MTV nasıl hesaplanır? MTV ne zaman ödenir? MTV hangi aylarda ödenir? soruları aratıldı.

MTV nasıl hesaplanır? MTV ne zaman ödenir? MTV hangi aylarda ödenir? merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılan değişiklik gündeme geldi. Araç sahipleri arama motorlarında ise MTV nasıl hesaplanır? MTV ne zaman ödenir? MTV hangi aylarda ödenir? soruları araştırılıyor.

MTV NASIL HESAPLANIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önüne alınıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

MTV, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

2023 YENİ MTV ORANLARI!

2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde geçen yıl sonunda yüzde 50 indirim yetkisini kullanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV zammının 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacağı duyurulmuştu.

MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa ödenir.

MTV AÇILIMI NEDİR?

MTV kısaltmasının açılımı "Motorlu Taşıtlar Vergisi" demektir. Yani motorlu taşıtlar vergisi kelimelerinin baş harfleri MTV kısaltmasını oluşturmaktadır.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE TABİ OLAN TAŞITLAR

Motorlu taşıt

Otomobil

Motosiklet

Minibüs

Otobüs

Kaptıkaçtı

Arazi taşıtı

Panel van

Motorlu karavan (kamp taşıtı)

Kamyonet

Kamyon

Çekici

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.