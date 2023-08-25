ÖTV ve KDV zamlarının yanı sıra Ek MTV ödeme kararı çıkarılmıştı. Ek MTV ödemeleri kararıyla milyonlarca araç sahibi yıllık 2 kez ödedikleri MTV ücretine ek olarak 2 kez ödeme yaparak toplamda 2 kat Ek MTV ödemesi yapmak zorunda kaldılar. Milyonlarca araç sahibi şimdi MTV iptal mi? EK MTV iptal edilecek mi? Yılda 4 kere olan MTV iptal edildi mi? Sorularını soruyor. İşte son gelişmeler…

MTV İPTAL Mİ?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iki kez alınmasını öngören düzenleme Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındı. CHP Grupbaşkanvekili Gökhan Günaydın, düzenlemenin iptali için AYM'ye başvuru yaptı. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla finansman ihtiyacını karşılamak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) önerisi kabul edilmişti.Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kayıtlı ve tescilli olan otomobiller, otobüsler, kamyonlar, kamyonetler, uçaklar ve helikopterler dahil olmak üzere tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV'ye tabi tutulacaktır. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk eden MTV miktarı kadar hesaplanacaktır.

EK MTV İPTAL EDİLECEK Mİ?

Ek MTV ödemesi iki eşit taksitte gerçekleştirilecektir. İlk taksit, düzenlemenin yayımlandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmelidir. Örneğin, düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girmesi durumunda, ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenmelidir. İkinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar ödenmelidir. Örnek olarak, 1-3 yaş aralığındaki, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan bir aracın ocak ayındaki ilk taksiti için 1846 TL ödemesi gereken bir mükellef, bu örnekte teklifin bu ay yasalaşması halinde ağustos ayı sonuna kadar 1846 TL ve kasım ayı sonuna kadar yine 1846 TL ek vergi ödeyecektir. Böylece toplamda 2023 yılında 3.692 TL ek vergi ödeyen mükellef, ek MTV ile birlikte toplamda 7.384 TL ödemiş olacaktır.

YILDA 4 KERE OLAN MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?

Kanunun yayımlandığı tarih ile 31 Aralık 2023 tarihi arasında ilk kez kayıt ve tescil edilen taşıtlar için uygulanan ek MTV, bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin olarak ödenecektir. Ek MTV, yalnızca bir defa uygulanacak ve elde edilen gelir genel bütçeye kaydedilecektir.

Konu hakkında yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şayet ek MTV iptal edilirse haberimiz güncellenecektir.