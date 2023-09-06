Gelir İdaresi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin ek MTV'yi iptal ettiğine yönelik iddialara yanıt verdi. Bir süredir gündemde yer almakta olan MTV iptal edildi mi? Sorusu da yanıt buldu. Peki, MTV iptal edildi mi? MTV iptal edilecek mi, son durum ne? Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı!

MTV iptal edildi mi? Sorusu gündeme gelen iddialar ile birlikte vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ek MTV'nin iptal edildiğine yönelik iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Peki, MTV iptal edildi mi? MTV iptal edilecek mi, son durum ne? Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı!

MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?

Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir kararı olmadığı belirtilirken, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Buna göre MTV iptal edilmedi. GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, ek MTV'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergi olduğuna işaret edildi.

"DAVADA HENÜZ BİR KARAR VERİLMEMİŞTİR"

Söz konusu verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız." ifadesine yer verildi.

İLK TAKSİT ÖDEMESİNDE BUGÜN SON GÜN

Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı aktarıldı.