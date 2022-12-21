Vatandaşların gündeminde olan MTV konusu hakkındaki detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 50 indirim yetkisini kullandı. Arama motorlarında ise MTV indirim mi oldu? 2023 MTV kaç TL oldu? MTV indirimi ne kadar oldu? soruları aratılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yetkisini kullandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise MTV indirim mi oldu? 2023 MTV kaç TL oldu? MTV indirimi ne kadar oldu? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

2023 MTV İNDİRİM KAÇ TL?

Kararla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Böylece 2023 yılında uygulanması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi bulunuyordu. Erdoğan, yetkisini kullanarak MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 61,5'e düşürdü. Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

İşte Resmi Gazete'de yer alan karar;