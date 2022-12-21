MTV ilk taksit ne zaman? MTV ödemeleri ne zaman? MTV taksit ödeme tarihleri!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV zammı 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanacak. Bu artışa göre yeni yılda MTV oranları hesaplandı. Peki, MTV ilk taksit ne zaman? MTV ödemeleri ne zaman? İşte, MTV taksit ödeme tarihleri!

MTV zam oranı belli oldu, peki hangi araca ne kadar vergi ödenecek? İşte kalem kalem o liste

MTV ilk taksit ne zaman? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV zammı 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanacak. Bu artışa göre yeni yılda MTV oranları hesaplandı. Peki, MTV ilk taksit ne zaman? MTV ödemeleri ne zaman? İşte, MTV taksit ödeme tarihleri haberimizde...

MTV İLK TAKSİT NE ZAMAN?

MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

DEĞERLEME ORANI YÜZDE 61,5 OLARAK BELİRLENDİ

Kararla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Böylece 2023 yılında uygulanması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı. İşte araçların motor hacmi ve matrahlara göre ayrıntılı liste;

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor ve matrahı 70 bin 600 liraya kadar olan araçlar için;

1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası olanlar;

1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Matrahı 123.700 lira ve üstü olanlar;

1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor ve matrahı 70.600 liraya kadar olan araçlar için;

1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

1301-1600 cc ve matrahı 70.600 - 123.700 lira arası olanlar;

1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

1301-1600 cc ve matrahı 123.700 lira ve üstü olanlar;

1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc ve matrahı 177.000'i liraya kadar olan araçlar için;

1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

Matrahı 177.000'i aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc ve matrahı 221.000 liraya kadar araçlar için;

1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı

Matrahı 221.000 lira ve üstü araçlar için;

1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc ve matrahı 442.300 liraya kadar olan araçlar için;

1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

Matrahı 442.300 lira ve üstü araçlar için;

1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı ve matrahı 840.700 liraya kadar olan araçlar için;

1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

Matrahı 840.700 lirayı aşan araçlarda;

1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş ve 0-1300 cc araçlar;

2022 MTV:916 Lira

2023 MTV: 1479 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV:1715 Lira

2023 MTV:2769 Lira

4-6 yaş ve 1601-1800 cc araçlar;

2022 MTV:3158 Lira

2023 MTV:5100 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV:4904 Lira

2023 MTV:7919 Lira

7-11 yaş ve 0-1300 cc araçlar;

2022 MTV:512 Lira

2023 MTV:826 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV:995 Lira

2023 MTV:1606 Lira

7-11 yaş ve 1601-1800 cc araçlar;

2022 MTV:1860 Lira

2023 MTV: 3003 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV:2882 Lira

2023 MTV:4654 Lira

16 yaş ve yukarısı ve 0-1300 cc araçlar;

2022 MTV:136 Lira

2023 MTV:219 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV:270 Lira

2023 MTV:436 Lira

MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 297 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 135 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 620 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL

MİNİBÜS İÇİN ORANLAR

1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı

7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı

16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı