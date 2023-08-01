197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (MTVK) ile hangi araçların vergiye tabi olduğu belirtilmiştir. Motorlu taşıtlara ilişkin ödenmesi gereken bu vergi vatandaşların gündemine oturdu. Peki, MTV gider yazılır mı? MTV borç sorgulama, ödeme 2023 nasıl yapılır? MTV ödeme tarihleri nedir? MTV 1.,2.,3.,4. taksit ödeme ekranı! İşte detaylar…

MTV Kanunu'nu 1. maddesine göre; motorlu kara taşıtları, Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir. MTV Kanunu'nun 3. maddesine göre ise; Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan kişilerdir. Peki, MTV gider yazılır mı? MTV borç sorgulama, ödeme 2023 nasıl yapılır? MTV ödeme tarihleri nedir? MTV 1.,2.,3.,4. taksit ödeme ekranı! İşte detaylar…

MTV GİDER YAZILIR MI?

Otomobil, Motosiklet, Arazi taşıtları, vb. araçları yalnızca taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşanlar, kiraya verdiklerine ait MTV'yi gider yazabilir. Taşıt kiralama dışında, ticari maksatla kullanılsalar dahi gider yazılamazlar.

Minibüs, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Çekici, Motorlu karavan, Panel van vb. gider yazılabilir. Uçak, Helikopter, ticari maksatla kullanılanlara ait MTV gider yazılabilir. Ticari maksatla kullanılmayanlara ait MTV gider yazılamaz. Ödenen motorlu taşıtlar vergisi gider olarak dikkate alınamıyorsa kanunen kabul edilmeyen giderler hesabına yazılabilir.

Örneğin şehirler arası taşımacılık yapan bir firma ödediği MTV'yi gider olarak yazdırabilir. Fakat burada kritik nokta şudur; MTV'nin ödendiği plakanın ticari faaliyetlere uygun bir araç olması gerekmektedir. Binek araçla şehirler arası taşımacılık yapılamayacağı için binek aracın plakasına düşen MTV borcu gider olarak yazılamamaktadır.