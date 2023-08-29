MTV'nin ertelenip ertelenmediği ve ek MTV'nin ne zaman ödeneceği konusunda bilgi arayışı sürüyor. MTV ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Peki, MTV ertelendi mi? Ek MTV ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ertelendi mi, MTV uzatıldı mı soruları araştırılmaktadır. Ek MTV ne zaman ödenecek merak konusu oldu. Peki, MTV ertelendi mi? Ek MTV ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde...

MTV ERTELENDİ Mİ?

Seçim sonrası bir sefere mahsus olmak kaydıyla getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi uzatıldı. Araç sahipleri ödemelerini 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar yapabilecek.

EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin Ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

ÖDEMEYİNCE NE OLUR?

Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.