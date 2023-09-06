MTV ek vergi kalktı mı? 2023 Ek MTV ödenecek mi? EK MTV ÖDEME TARİHLERİ!

Tüm taşıtlar için 2023 yılında bir defaya mahsus olarak ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınması kararlaştırılmıştı. Son ödeme tarihi 6 Eylül olan Motorlu taşıtlar vergisinin iptal olacağı yönünde haberler gündeme gelmişti. Ek MTV vergisi kalktı mı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Ek MTV'nin ödenip ödenmeyeceği araştırılıyor. Peki, MTV ek vergi kalktı mı? 2023 Ek MTV ödenecek mi? Detaylar haberimizde...

MTV EK VERGİ KALKTI MI?

Normal şartlarda 31 Ağustos'ta sona erecek ek MTV'nin birinci taksit ödemesi 6 Eylül gün sonuna kadar uzatılmıştı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenlemede birinci taksit ödemesi bugün sona eriyor.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir. MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir. MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.