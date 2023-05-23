MSÜ sınavına giren adaylar arama motorlarında MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanır? sorularına yanıt aranıyor. Sınava giren adayların gündeminde yer alan konu ile ilişkin MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanır? soruları aratılıyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? sorusu MSÜ sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı MSÜ sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler şimdi ise tercih sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanır? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

MSÜ tercihleri 25 Mayıs 23.59'a kadar devam edecek. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi fakat MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan "Astsubay Çavuş" rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dâhilinde görevler almaktadırlar.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir.

MSÜ İÇİN BOY KAÇ OLMALI?

Erkeklerde en az 165 cm, Kadınlarda (HHO hariç) en az 160 cm olarak, Hava Harp Okulu erkek ve kadın adayları için boy standartları 165-190 cm aralığında uygulanmaktadır. Adayların mülakat aşamasına katılmalarından önce mülakat komisyonuna ön veri oluşturmak amacıyla uygulanmaktadır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE KİMLER KATILABİLİR?

MSÜ sınavına girmek isteyen adayların Harp Okulu için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulu için 21 yaşında olmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylar yaş, kilo ve boy şartlarını yerine getirdiklerinde MSÜ sınavına girebilir.

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Beşeri ve Sosyal Bilimler bölümü, hukuk, sosyoloji ve psikoloji alanları ana bilimlerine ait servis dersleri vermektedir.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan "Astsubay Çavuş" rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dâhilinde görevler almaktadırlar.