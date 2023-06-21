Milli Savunma Üniversitesi'nde ilk aşamayı başarılı şekilde tamamlayarak tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçlarına nasıl bakılır? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023! MSÜ tercih sonuçları aktif ne demek, nereden bakılır?

MSÜ'yü tercih etmek isteyen üniversite öğrencisi adayları merakla araştırıyor. Adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra tercih yapmaya hak kazananlar araştırıyor MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçlarına nasıl bakılır? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023! MSÜ tercih sonuçları aktif ne demek, nereden bakılır? İşte detaylar…

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, 3-25 Mayıs tarihleri arasında yapılan tercih döneminin sonuçlanmasını bekliyor. Deniz, Kara ve Hava Harp Okulları ile kadın ve erkek adaylar için farklı kriter ve puanlar belirleyen Milli Savunma Üniversitesi'nde Astsubay Meslek Yüksekokulları'na ise sadece erkek öğrenciler alınacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023

29 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercihlerinin sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl MSÜ Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu tercih sonuçları 20 Haziran'da adayların erişimine açılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi, bu yıl da 20 Haziran'da sonuçların erişime açıldığını duyurdu.