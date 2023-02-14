2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sonrasında MSÜ sınav tarihi araştırılıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman ertelendi? Milli Savunma Üniversite sınavı ertelendi mi? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. 2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Peki, MSÜ sınavı ne zaman ertelendi? Milli Savunma Üniversite sınavı ertelendi mi? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?Detaylar haberimizde...

MSÜ SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı tarihi hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, "2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Sınav Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir." ifadeleri yer almaktadır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme sınavı, 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecektir.