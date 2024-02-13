MSÜ SINAVI NE ZAMAN? 2024 MSÜ ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ve ücreti nedir?
MSÜ adayları, sınavın ne zaman yapılacağı ve başvuru ücreti hakkında bilgi almak için bekliyorlar. Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları gerekiyor. Peki, MSÜ SINAVI NE ZAMAN? 2024 MSÜ ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ve ücreti nedir? İşte detaylar!
2024-2025 eğitim-öğretim yılında Millî Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askerî öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) yapılacaktır. Detaylar haberimizde...
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav, 3 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.