MSÜ Sınavı ne zaman 2023? MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte MSÜ 2023 sınav tarihi!
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için araştırmalar devam ederken MSÜ Sınavı ne zaman 2023? Sorusu gündeme geliyor ve araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? Sorusu da en çok araştırılanlar arasında. Peki, MSÜ Sınavı ne zaman 2023? MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte MSÜ 2023 sınav tarihi!
MSÜ Sınavı ne zaman 2023? Sorusu, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan bilgilere göre 2023 yılı sınav takvimi açıklandı. Buna göre MSÜ 2023 sınav tarihi belli oldu. Peki, MSÜ Sınavı ne zaman 2023? MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte MSÜ 2023 sınav tarihi!
MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2023?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 yılı sınav takvimine göre 2023 MSÜ sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri 13 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında www.osym.aıs.gov.tr adresinden online yapılabilecek.