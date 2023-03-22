Milli Savunma Üniversitesi için gerçekleştirilecek olan sınava katılacak olan adaylar tarafından MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? Sorusu araştırılmakta. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte sınava katılacak olan adaylar tarafından MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? Sorusu, arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ sınav yerleri hangi tarihte açıklanacak? MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav için sınav yerlerinin açıklanması adaylar tarafından heyecanla bekleniyor fakat henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Geçtiğimiz sene, sınav yerleri, sınavdan 10 gün önce açıklanmıştı dolayısıyla bu sene sınav yerlerinin 24-25 Mart tarihlerinde açıklanması öngörülmekte.