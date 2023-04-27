MSÜ sınav sonuçları AÇIKLANIYOR! Milli Savunma Üniversitesi sonuçları açıklandı mı?

MSÜ sınavına giren adaylar arama motorlarında MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden yayınlanacak. Sınava giren adayların gündeminde yer alan konu ile ilişkin MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? soruları aratılıyor. İşte MSÜ sınav sonuç ekranı sorgulama!

MSÜ sınav sonuçları hakkında detaylar araştırılıyor. MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu MSÜ sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı MSÜ sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler ise MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? MSÜ sınav sonuç ekranı sorgulama! sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MSÜ sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden ulaşabilecek.

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi'nde yer almak isteyen adaylar sonuçların saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. Ancak konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin gün içerisinde sınav sonucu duyurusu yapması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan "Astsubay Çavuş" rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dâhilinde görevler almaktadırlar.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir.

MSÜ İÇİN BOY KAÇ OLMALI?

Erkeklerde en az 165 cm, Kadınlarda (HHO hariç) en az 160 cm olarak, Hava Harp Okulu erkek ve kadın adayları için boy standartları 165-190 cm aralığında uygulanmaktadır. Adayların mülakat aşamasına katılmalarından önce mülakat komisyonuna ön veri oluşturmak amacıyla uygulanmaktadır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE KİMLER KATILABİLİR?

MSÜ sınavına girmek isteyen adayların Harp Okulu için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulu için 21 yaşında olmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylar yaş, kilo ve boy şartlarını yerine getirdiklerinde MSÜ sınavına girebilir.

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Beşeri ve Sosyal Bilimler bölümü, hukuk, sosyoloji ve psikoloji alanları ana bilimlerine ait servis dersleri vermektedir.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan "Astsubay Çavuş" rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dâhilinde görevler almaktadırlar.