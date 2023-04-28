MSÜ kaç kişi girdi 2023? sorusu MSÜ sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı MSÜ sınavına giren ve sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler şimdi ise MSÜ tercih dönemini bekliyor MSÜ kaç kişi girdi 2023? MSÜ sınavına kaç kişi katıldı? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

MSÜ KAÇ KİŞİ GİRDİ 2023?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi sınavına başvuran adayların sayısının 610 bin 419 olduğunu söylemişti. 2023 MSÜ sınavına giren adayların resmi sayısı ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra belirlenecek.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü açıklanacak ve öğrencilerin merak ettiği MSÜ tercih tarihi ise henüz duyurulmadı fakat geçtiğimiz sene MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmıştı ve tercihler 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. Buna göre MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta alınmaya başlanması tahmin ediliyor. Resmi açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

Harp okulu erkek adaylar için baraj puanı;

HHO Sayısal Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puan: 311,56385

KHO Eşit Ağırlık Taban Puan: 313,94375

KHO Sözel Taban Puan: 348,02558

Harp okulu kadın adaylar için baraj puanı ise;

HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MSÜ sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden ulaşabilecek.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan "Astsubay Çavuş" rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dâhilinde görevler almaktadırlar.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir.

MSÜ İÇİN BOY KAÇ OLMALI?

Erkeklerde en az 165 cm, Kadınlarda (HHO hariç) en az 160 cm olarak, Hava Harp Okulu erkek ve kadın adayları için boy standartları 165-190 cm aralığında uygulanmaktadır. Adayların mülakat aşamasına katılmalarından önce mülakat komisyonuna ön veri oluşturmak amacıyla uygulanmaktadır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE KİMLER KATILABİLİR?

MSÜ sınavına girmek isteyen adayların Harp Okulu için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulu için 21 yaşında olmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylar yaş, kilo ve boy şartlarını yerine getirdiklerinde MSÜ sınavına girebilir.

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Beşeri ve Sosyal Bilimler bölümü, hukuk, sosyoloji ve psikoloji alanları ana bilimlerine ait servis dersleri vermektedir.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan "Astsubay Çavuş" rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dâhilinde görevler almaktadırlar.