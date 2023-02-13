2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Geç Başvuru tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama sonrasında MSÜ geç başvuru tarihi araştırılıyor. Peki, MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ aday belirleme sınavı ertelendi mi? Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihi ne zamana ertelendi? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. 2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Geç Başvuru tarihi, ÖSYM Başkanlığı tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Peki, MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ aday belirleme sınavı ertelendi mi? Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihi ne zamana ertelendi? Detaylar haberimizde...

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı geç başvuru tarihi hakkında paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, "2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Geç Başvuru Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 1-6 Mart 2023 olarak değiştirilmiştir. Geç Başvuru süresince adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir." ifadeleri yer almaktadır.

MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI ERTELENDİ Mİ?