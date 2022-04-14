MSÜ'de kaç soru var? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kaç soru, kaç dakika?

MSÜ'de kaç soru var? Milli Savunma Üniversitesi kurulmadan önce ÖSYM, YGS sınavıyla Harp Okullarına öğrenci adayı belirliyordu. Yeni düzenlemeyle MSÜ Sınavı kullanılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyen adaylar sınav öncesi MSÜ'de kaç soru var? MSÜ sınavı kaç dakika sorularına yanıt aramakta. İşte yanıtı...

MSÜ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

120 soru sorulan adaylar, puanlarına göre tercih yapıp adaylığa başvurabiliyorlar. Sınav YKS'deki TYT sınavı ile benzerdir. MSÜ'ye giren adayların puanları kullanabilmesi için TYT sınavına da girmeleri gerekmektedir. MSÜ Sınavı 165 dakikadır.

MSÜ SINAVI NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan ortaöğretimden Askeri Okullara geçiş sınav sistemidir.

MSÜ SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ

MSÜ Sınavı 2022 başvuru ücreti 130 TL'dir.

MSÜ HAKKINDA

31 Temmuz 2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuştur. Aynı KHK ile Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmış; Harp Akademiler, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulları kapatılmıştır.

Cumhurbaşkanlığının 04 Ekim 2016 tarihli ve 2016/97 sayılı Kararı ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Erhan AFYONCU atanmıştır.

09 Kasım 2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile 669 sayılı KHK kanunlaşmıştır.

14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile MSÜ akademik birimleri aşağıdaki gibi teşkil edilmiştir:

a) Rektörlüğe bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu,

b) Rektörlüğe bağlı Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu,

c) Rektörlüğe bağlı Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü.

Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ve Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü 2016 yılında MSÜ Üniversitesinin kuruluşu ile beraber açılmıştır.

Millî Savunma Bakanlığının 06 Ocak 2017 tarihli emriyle Rektör Yardımcıları atanmış ve Genel Sekreter görevlendirilmiştir.

MSÜ Rektörlüğü 09 Ocak 2017 tarihinden itibaren Mülga Harp Akademileri Komutanlığı Yenilevent/İSTANBUL yerleşkesinde faaliyete başlanmıştır.