Normal şartlar altında 19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman? Sorusu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından merak ediliyor. Peki, MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman? MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı hangi tarihte yapılacak?

19 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman? Araştırmaları devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman? Sorusu merak konusu oluyor. Peki, MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman? MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı hangi tarihte yapılacak?

MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavına dair gerçekleştirilen açıklama şu şekilde;

19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.