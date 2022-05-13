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MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti

İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Genel
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MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Gökçeada'da yeni doğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebeği imdadına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile yetişti.

MSB, yeni doğan bebeğin imdadına yetişti

ÇANAKKALE - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Gökçeada'da yeni doğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebeği imdadına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile yetişti. Bakanlık o anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Yeni doğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebeğimiz, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile 12 Mayıs 2022'de Gökçeada'dan Çanakkale'ye nakledildi. Bebeğimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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