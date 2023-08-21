MSB TSK, JGK, SGK sözleşmeli er alımı başvurusu başladı! 25 yaşını bitirmediyseniz hemen başvurun

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri adına 2023/4 sözleşmeli er alımı başvurusu başladı. TSK, JGK, SGK sözleşmeli er alımı başvurusunda adaylarda 25 yaşını bitirmemiş olma şartı aranacak. Başvuru yapmak için en az ilköğretim mezunu olmak yeterli olacak. Ön başvuru sürecinin ardından başvurusu kabul edilen adaylar fiziki yeterlilik testine çağrılacak.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınacak sözleşmeli er alımı için süreç başladı. 25 yaşını bitirmemiş ve ilköğretim mezunu kişilerin başvurabileceği ilanla ilgili kılavuz paylaşıldı. MSB'den yapılan açıklamaya göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde görev yapacak sözleşmeli er alınacak. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) da tercih edilebilecek.

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT

Başvuru işlemi yapmak isteyen adayların e-Devlet kapısına giriş yapması gerekecek. Giriş yaptıktan sonra "Bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri eksiksiz ve doğru doldurmanız gerekmektedir.

İşlemi onaylayan adaylar tercih yönlendirilecek. Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru işlemini yapabilirsiniz.

Tercih ekranında tercih önceliğine göre tüm tercihler sıralanacak. Sıralama işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak başvurunuzu kontrol edebilirsiniz.

Diğer başvuru yolu ise https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi olacak.

25 YAŞ ŞARTI VAR

Adayların başvuru yaparken aşağıdaki yaş şartlarına dikkat etmesi gerekecek:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 tarihi ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğanlar),

SONRAKİ AŞAMA FİZİKİ SINAV

Online başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylar fiziki değerlendirme ve fiziki sınav sürecine çağrılacak. Aşağıdaki bağlantıdan; TSK, JGK, SGK sözleşmeli er başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

2023/4 SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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