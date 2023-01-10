MSB sözleşeli astsubay alımı ne zaman başlayacak? MSB sözleşmeli, Memur, Astsubay, Subay başvuru şartları neler?
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Milli Savunma Bakanlığı, Sözleşmeli Muvazzaf Subay alımı gerçekleştirecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda toplam 16 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. MSB sözleşeli astsubay alımı ne zaman başlayacak? MSB Astsubay alım başvuruları nasıl yapılır? MSB sözleşmeli, Memur, Astsubay, Subay başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Astsubay alımı başvuru kılavuzunda başvuru şartları yer aldı.Klavuzun yayınlanmasının ardından vatandaşlar başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya koyuldular. Peki, MSB sözleşeli astsubay alımı ne zaman başlayacak? MSB Astsubay alım başvuruları nasıl yapılır? MSB sözleşmeli, Memur, Astsubay, Subay başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...
Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli er ,Asutay ,Memur, Subay alımlarının yapılacağı tarihi açıkladı. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 15 Ocak - 10 Şubat 2023 (20-26 ve 27 Ocak 2023 Hariç) tarihleri arasında yapılacak.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Çağrılan adayların yüzde 20'si KPSS P3 puanına göre, yüzde 80'i de KPSS P93 puanına göre sıralanmıştır. Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir.
Adayların taban puanlarının üstündeki tercihleri dikkate alınacak, belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir. Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.
Başvurular; https://personeltemin.msb.govinternet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
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- Türk vatandaşı olmak,
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
- Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak,
- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak,yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, suçlarına bulaşmamak.
- Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak
- Sözleşmeli er alımı için en az ilkokul, memur alımı için en az lise, subay astsubay alımı için en az ön lisans mezunu olmak.