MSB sözleşeli astsubay alımı ne zaman başlayacak? MSB sözleşmeli, Memur, Astsubay, Subay başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, Sözleşmeli Muvazzaf Subay alımı gerçekleştirecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda toplam 16 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. MSB sözleşeli astsubay alımı ne zaman başlayacak? MSB Astsubay alım başvuruları nasıl yapılır? MSB sözleşmeli, Memur, Astsubay, Subay başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. Astsubay alımı başvuru kılavuzunda başvuru şartları yer aldı.Klavuzun yayınlanmasının ardından vatandaşlar başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya koyuldular. Peki, MSB sözleşeli astsubay alımı ne zaman başlayacak? MSB Astsubay alım başvuruları nasıl yapılır? MSB sözleşmeli, Memur, Astsubay, Subay başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

MSB SÖZLEŞMELİ ASUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Millî Savunma Bakanlığı Sözleşmeli er ,Asutay ,Memur, Subay alımlarının yapılacağı tarihi açıkladı. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 15 Ocak - 10 Şubat 2023 (20-26 ve 27 Ocak 2023 Hariç) tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Çağrılan adayların yüzde 20'si KPSS P3 puanına göre, yüzde 80'i de KPSS P93 puanına göre sıralanmıştır. Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir.

Adayların taban puanlarının üstündeki tercihleri dikkate alınacak, belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir. Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

MSB ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular; https://personeltemin.msb.govinternet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

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MSB SÖZLEŞMELİ ER,SUBAY ASUBAY ,MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?