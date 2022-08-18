MSB paylaştı: Yunanistan yine göçmenleri Türk kara sularına itti Genel Haberleri Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anların görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anların görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Sisam Adası doğusunda 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 6 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş olup, düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsuru tarafından kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Ege Denizi Yunanistan Genel Yerel Haberler

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