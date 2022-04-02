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MSB, muharip uçakların eğitimi görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Halil Özbek - Genel
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MSB, muharip uçakların eğitimi görüntülerini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı.

MSB, muharip uçakların eğitimi görüntülerini paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, muharip uçaklarının uçuş öncesi kontrol görüntüleri ve eğitim uçuşu yer aldı. Gökyüzündeki eğitim uçuşunun yer aldığı videoda şu not yer aldı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan muharip uçaklarımız eğitim görevi icra etti."

MSB, muharip uçakların eğitimi görüntülerini paylaştı

MSB, muharip uçakların eğitimi görüntülerini paylaştı

MSB, muharip uçakların eğitimi görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Genel

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