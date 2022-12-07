MSB işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. 18 ilde, 89 farklı meslekten işçi alımı için başvurular 25 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuruların ardından gözler MSB sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki, MSB işçi alım kura sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura çekimi hangi illere alım yapılacak? İşte MSB işçi alımına dair tüm merak edilenler....

Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSB kura çekimi sonuçları açıklanacak. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla gibi illerde düzenlenecek olan MSB işçi alımı kura çekimi tarihi duyuruldu. Peki ,MSB işçi alım kura sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Kura sonuçları nasıl öğrenilir? Kura çekimi hangi illere alım yapılacak? Detaylar haberimizde...

MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler. Buna göre; MSB personel alımı kura sonuçlarının 8 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.