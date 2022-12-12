18 ilde, 89 farklı meslekten işçi alımı için başvurular 25 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuruların ardından gözler MSB sonuç açıklama tarihine çevrildi. Arama motorlarında MSB İşçi alımı sonuçları açıklandı mı? MSB İşçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşçi alımı sonuçları sorgulama ekranı! sorularına yanıt arandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan işçi alımı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında MSB İşçi alımı sonuçları açıklandı mı? MSB İşçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşçi alımı sonuçları sorgulama ekranı! araması yapılırken gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında. İşte detaylar...

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB İşçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.