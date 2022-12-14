MSB işçi alımı kura çekimi sonuçlar nasıl öğrenilir? MSB işçi alımı kura çekimi sonucu sorgulama ekranı! MSB işçi alımı isim listesi sorgulama!
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Gerçekleştirilen MSB işçi alımı kura çekimi hakkında birçok detay merak ediliyor. Konuya ilişkin en çok merak edilen sorular arasında MSB işçi alımı kura çekimi sonuçlar nasıl öğrenilir? Peki, MSB işçi alımı kura çekimi sonuçlar nasıl öğrenilir? MSB işçi alımı kura çekimi sonucu sorgulama! MSB işçi alımı isim listesi sorgulama!
MSB işçi alımı kura çekimi sonuçlar nasıl öğrenilir? Sorusu, konuya ilişkin en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor ve MSB işçi alımı kura çekimi sonucu sorgulama ekranı da sorgulatılıyor. Peki, MSB işçi alımı kura çekimi sonuçlar nasıl öğrenilir? MSB işçi alımı kura çekimi sonucu sorgulama! MSB işçi alımı isim listesi sorgulama!
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından personel alımı başvuru işlemleri, 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kura çekimi ise 8 Aralık Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte isim listesini ve kura sonuçlarını araştıran vatandaşlar aşağıda yer alan kısımdan MSB işçi alımı kura çekimi sonucu sorgulama ekranına ulaşabilir.
MSB İŞÇİ ALIMI İSİM LİSTESİ SORGULAMA