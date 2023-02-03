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MSB: "Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi"

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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