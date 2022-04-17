MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Genel
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MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı.
MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan ve Mavi Vatan-2022 Tatbikatından görüntülerin yer aldığı gönderide ayrıca, "Çelikten kaledir donanmamız, Şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Mavi Vatandır bizlere. Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
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