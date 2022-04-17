MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Genel
 - Güncelleme:

MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı.

MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatından görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan ve Mavi Vatan-2022 Tatbikatından görüntülerin yer aldığı gönderide ayrıca, "Çelikten kaledir donanmamız, Şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Mavi Vatandır bizlere. Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title