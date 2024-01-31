Üye Girişi
Haberler

MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i anma etkinliği düzenledi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i anma etkinliği düzenledi. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm şehit kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı.

MSB, Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey (Bağdat) anıldı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "O kadar dolu ki toprağın şanla, Bir değil, sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla Göklerde yazılı destan gibisin.

Aziz vatanımız için korkusuzca ve cansiparane mücadele ederken şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Milli Savunma Bakanlığı Piyade Dünya Genel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada kara kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi görmek ne demek? Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir? Rüyada ayna görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak nedir? İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada incir ağacı görmek ne demek? 2 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Rüyada doğum yaptığını görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada birinin doğum yaptığını görmek nedir? Rüyada kendinin doğum yaptığını görmek? Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından dinle! Şifa İstemem Balından sözleri neler? Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir sözleri neler? 15 Şubat hangi burç? 15 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 15 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 15 Şubat burç özellikleri neler? 14 Şubat hangi burç? 14 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 14 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 14 Şubat burç özellikleri neler? 13 Şubat hangi burç? 13 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 13 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 13 Şubat burç özellikleri neler? 12 Şubat hangi burç? 12 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 12 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 12 Şubat burç özellikleri neler? FED faiz kararı neden açıklanmadı 31 Ocak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? SON DAKİKA! FED faiz açıklaması
title