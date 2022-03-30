MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı - Haberler

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MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Utku Şimşek - Genel
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MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915 Çanakkale Köprüsü'nün GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915 Çanakkale Köprüsü'nün GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fotoğrafların yer aldığı gönderiler de ayrıca, "18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz" ifadeleri yer aldı.

MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı

MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı

MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı

MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı

MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı

MSB, GÖKTÜRK-1 uydusunca fotoğraflanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Genel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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