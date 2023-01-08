MSB 16 bin sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? MSB 16 bin sözleşmeli erbaş alımı ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılmıştı. Bakanlık bu yıl 16 bin sözleşmeli erbaş, er alımı yapacağı duyurdu. Peki, MSB 16 bin sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? MSB sözleşmeli er erbaş başvurusu başladı mı? Sözleşmeli erbaş alımı ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? MSB sözleşmeli er erbaş başvurusu başladı mı? Milli Savunma Bakanlığı bünyesine binlerce personel alınacağı belirtiliyor. MSB geçen yıl bünyesine 13 bine yakın sözleşmeli personel alınmıştı. 2023 yılı içerisinde de MSB'ye 16 bin personel alınacağı belirtiliyor. Peki, MSB 16 bin sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? MSB sözleşmeli er erbaş başvurusu başladı mı? Sözleşmeli erbaş alımı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

MSB SÖZLEŞMELİ ERBAŞ ALIMINE ZAMAN YAPACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor. Buna göre; MSB tarafından 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı 2023 yılında gerçekleştirecek. Başvuru tarihlerinin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.

MSB 16 BİN SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine alınacak 16 bin sözleşmeli er erbaş alımı için heyecan dorukta. Başvurular henüz başlamadı.

MSB 16 BİN SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MSB 16 bin sözleşmeli er alımı başvuru şartları duyurulmuş değil. Şartlar belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN YIL MSB KAÇ KİŞİ ALINDI?

Milli Savunma Bakanlığı'na geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alınmıştı. Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.