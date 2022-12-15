18 ilde, 89 farklı meslekten işçi alımı için başvurular 25 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuruların ardından gözler MSB sonuç açıklama tarihine çevrildi. Arama motorlarında MSB 1.115 İşçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşçi alımı kura sonuç listesi! MSB İşçi alımı sonuç sorgulama ekranı! sorularına yanıt arandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan işçi alımı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında MSB 1.115 İşçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşçi alımı kura sonuç listesi! MSB İşçi alımı sonuç sorgulama ekranı! araması yapılırken gözler Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında. İşte detaylar...

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB İşçi alımı kura sonuçlarının açıklandığı MSB şöyle duyurdu; ''Millî Savunma Bakanlığı, Açıktan İşçi Alımı Kura Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.''