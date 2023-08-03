(MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma imparatorunun lak...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

3 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma imparatorunun lakabı ve adı hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!