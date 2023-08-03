(MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma imparatorunun lak...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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3 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma imparatorunun lakabı ve adı hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma imparatorunun lakabı ve adı hangisidir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU
MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma imparatorunun lakabı ve adı hangisidir?
A-) Alman Augustus
B-) Makedon Maximus
C-) Rus Hadrianus
D-) Arap Philippus
Doğru Cevap : D şıkkı