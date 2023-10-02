Mrna aşısı nedir? mRNA görevi neler?

MRNA aşısı, koronavirüs gibi virüslere karşı bağışıklık sistemini eğitmek için kullanılan bir teknolojidir. mRNA aşısının görevleri nelerdir merak konusu oldu. Peki, Mrna aşısı nedir? mRNA görevi nedir? İşte detaylar...

Mrna aşısı nedir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor.Mrna aşıları, hızlı üretim süreleri ve yüksek etkinlik oranları nedeniyle pandemiye karşı önemli bir silah haline gelmiştir. mRNA görevi nelerdir merak konusu oldu. Arama motorlarında Mrna aşısı hakkında detaylar sorgulatılıyor. Peki, Mrna aşısı nedir? mRNA görevi nedir? Detaylar haberimizde...

MRNA AŞISI NEDİR?

mRNA (haberci RNA) aşısı, sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer eden yeni bir aşı türüdür. Burada genetik malzemenin nakli (transfeksiyon) söz konusudur. RNA, hücrenin içine girdikten sonra mRNA olarak çalışır ve hücreyi yeniden programlayarak, hücrenin normalde patojen veya kanser hücreleri tarafından üretilen yabancı proteini üretmesini sağlar. Ardından bu protein molekülleri vücudun uyumlayıcı bağışıklık tepkisini harekete geçirir, böylece vücut, proteinin içindeki patojenleri ya da kanser hücrelerini yok etmeyi öğrenir. Kırılgan mRNA iplikçiklerini korumak ve bunların insan hücreleri tarafından emilmesini kolaylaştırmak için mRNA molekülleri bir ilaç taşıyıcı sistemiyle kaplanır

MRNA AŞISI TARİHÇESİ!

mRNA'nın yeni bir tedavi edici ilaç sınıfı olarak kullanılabileceği ilk kez 1989 yılında, araştırmacılar R. W. Malone, P. L. Felgner, ve I. M. Verma'nın öncülüğünde ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Vical Incorporated tarafından gösterildi. Burada yapılan çalışma, bir lipozomal nanopartikülü ilaç taşıma aracı olarak kullanmak suretiyle çeşitli ökaryotik hücrelerde mRNA transfeksiyonu sağlanabildiğini ortaya koyuyordu. 1990'da Wisconsin Üniversitesi'nden (ABD) J.A. Wolff ve arkadaşları, farelerin kaslarına "çıplak" (veya korunmasız) mRNA enjekte etmeyi başardıklarını açıkladı. Bunlar, mRNA'nın canlı hücre dokusunda protein üretimini sağlayacak genetik bilgiyi aktarabildiğini gösteren ilk çalışmalar oldu.