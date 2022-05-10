Mrbeast kimdir? Youtuber Mrbeast kimdir?

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk,T witter'dan yaptığı paylaşımda "Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi" dedi. Ünlü ismin paylaşımına yorum yapan ünlü YouTuberMrbeast ise "Bu gerçekleşirse Twitter'ı alabilirim" deyince Musk da "Ok" cevabını verdi. Mrbeast kimdir?

YOUTUBER MRBEAST KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mayıs 1998

(24 yaşında),

Wichita, Kansas, ABD

MrBeast veya gerçek ismi ile Jimmy Donaldson (d. 7 Mayıs 1998), Amerikan bir YouTuber, işadamı ve hayırseverdir.

Donaldson 7 Mayıs 1998 doğumludur ve Greenville, Kuzey Karolina'da ikamet etmektedir. 2016 yılında Greenville Hristiyan Akademisi'nden mezun olan Donaldson, Newsweek'e göre YouTuber olarak tam zamanlı bir kariyer yapmak için üniversite eğitimini bırakmıştır.Keemstar ile çevrimiçi bir röportaj sırasında Donaldson, Crohn hastalığı olduğunu belirtmiştir."MrBro" adlı bir kanala sahip olan CJ Donaldson adında bir ağabeyi vardır.

Donaldson, YouTube'da video yüklemeye 2012'de 13 yaşındayken "MrBeast6000" adlı kanal ile başlamıştır, 6000 abone Sahibi olunca "MrBeast6000" şarkısı çıkarmıştır. ancak 2017 yılında yüklediği "100.000'e kadar saymak" konulu videosuna kadar aldığı görüntülenme sayısı düşük kalmış, bu videodan sonra ise Donaldson'un bilinirliği artmıştır.

Aralık 2021 itibarıyla Donaldson'un YouTube'da 83 milyondan fazla abonesi ve 13 milyardan fazla görüntülenmesi bulunmaktadır ve Dallas merkezli yetenek yönetimi şirketi Night Media tarafından menajerlik görevi üstlenilmektedir.

Donaldson'un yüklediği videolar genel olarak yüksek miktardaki para ve değerli eşyaları evsizler, Twitch yayıncıları veya rastgele kişilere bağışlamasını konu alır. Ayrıca pek çok rekor kırma denemesi ile yarışma düzenlemekte olup, bunların sonucunda kazanan kişilere para ödülü de vermektedir.[8][9] Donaldson ayrıca T-Series ve PewDiePie arasında meydana gelmiş abone sayısı yarışmasında PewDiePie'ı desteklemiş ve bu hususta çeşitli videolar ve yardım kampanyaları yayınlamıştır.

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